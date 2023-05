Turismo cinematográfico: Decolar indica destinos para fãs de Star Wars

Da Redação, com assessoria

A Decolar indica cinco destinos para fãs de Star Wars. São locais em que a saga foi filmada para os entusiastas poderem se programar para as próximas viagens. “Uma das razões para fazer turismo cinematográfico é desfrutar da experiência em ambientações de séries e filmes”, diz Daniela Araujo, diretora de Produtos Aéreos da empresa. “Isso tem permitido que sucessos da telona também se tornem impulsionadores da indústria de turismo”, completa.

1. Parque Nacional Redwood (Estados Unidos)

Foi designado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1980 e também se tornou o lar dos Ewoks no filme “Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi”. Está localizado no estado da Califórnia e tem vastas pradarias, florestas de carvalhos, rios selvagens e cerca de 64 quilômetros de costa virgem. O parque ainda abriga uma grande diversidade de fauna e tradições culturais.

2. Lenno (Itália)

Fica às margens do Lago di Como, na zona costeira chamada Costa della Tremezzina. Foi o local do casamento de Anakin e Padmé no filme “Star Wars: Episódio 2 – Ataque dos Clones”. Na Villa del Balbianello há uma mansão do século 18, que tem um magnífico jardim e uma vista panorâmica para o lago.

3. Salar de Uyuni (Bolívia)

É a maior planície de sal do mundo, com quase 11 mil quilômetros quadrados. Foi usado como a ambientação para Crait, um planeta mineral coberto de sal branco e solo vermelho, no qual a Resistência teve sua última batalha contra a Primeira Ordem, no filme “Star Wars: Episódio VIII – Os Últimos Jedi”.

4. Sevilha (Espanha)

Um dos cenários de “Star Wars: Episódio 2 – Ataque dos Clones” foi a magnífica Plaza de España, em Sevilha. O dossel ornamentado foi usado para conversas entre Padmé e Anakin na cidade de Theed.

5. Wadi Rum (Jordânia)

Vale desértico, com um belo pôr do sol, que se destaca por sua areia vermelha e formações rochosas. Está localizado a uma hora e meia da cidade escondida de Petra. Neste lugar, foram filmadas as cenas do deserto para o filme “Rogue One” e o “Star Wars: Episódio IX – A Ascensão Skywalker”.

Além de ser um dos destinos para fãs de Star Wars, outros títulos também tiveram o vale jordaniano como locação, a exemplo de “Lawrence da Arábia”, “Duna” e “Perdido em Marte”. Ainda vale destacar que é possível ficar em hotéis como o Stars and Moon Camp, que oferece todo o conforto para acampar no deserto.