BC da Turquia mantém juro básico inalterado em 8,5% pela terceira reunião seguida

25/05/2023 | 09:02



O Banco Central da Turquia (TCMB, na sigla em turco) manteve sua taxa básica de juros em 8,5% pela terceira reunião consecutiva nesta quinta-feira, 25, a última antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (28). O resultado veio em linha com a projeção de analistas consultados pela FactSet.

Em comunicado, o BC turco avaliou que, embora dados econômicos recentes tenham vindo em níveis maiores que o esperado, "persistem as preocupações com a recessão nas economias dos países desenvolvidos".

O TCMB também chamou atenção para a persistência da inflação alta. Em março, a taxa anual da inflação ao consumidor na Turquia estava em 43,7%, ante a meta oficial de 5% no médio prazo.

Sobre o terremoto ocorrido em fevereiro no país, o BC aponta que dados atuais mostram que a atividade econômica da região afetada está se recuperando mais rápido do que o esperado, de forma que "fica claro que o terremoto não terá um efeito permanente no desempenho da economia turca no médio prazo".

Em relação às próximas decisões, o TCMB disse que continuará utilizando instrumentos monetários "até que surjam fortes indicadores que apontem para uma desaceleração permanente da inflação e que seja atingida a meta".