Santo André aumenta oferta de consultas e zera fila de espera

Da Redação



25/05/2023 | 08:42



A Secretaria de Saúde de Santo André conseguiu zerar a fila por atendimento médico nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) com a realização de mutirões em diversas especialidades. Foram atendidos, entre fevereiro e abril, pacientes que aguardavam consultas com clínica médica, ginecologia, pediatria e generalista, ainda como reflexo das paralisações dos serviços ocorridas durante a pandemia da Covid.

“Nossos esforços ao longo dos últimos anos na saúde tiveram como foco principal o combate à Covid. Com o recuo da pandemia, nossa prioridade passou a ser a redução das filas que acabaram se formando no período da doença. Normalizamos a situação na rede básica e estamos fazendo mutirões para resolver essa questão também em relação a diversas especialidades”, afirma o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Os mutirões aconteceram em 11 das 34 unidades de saúde, justamente as que apresentavam maior número de moradores aguardando por consultas. Para conseguir atender à demanda, a Secretaria de Saúde disponibilizou mais profissionais médicos nas unidades básicas. Em fevereiro, por exemplo, eram 154 médicos ativos, número que saltou para 196 em março.

“Zerar a fila por atendimento é um compromisso que assumimos. Estamos trabalhando dia e noite para não deixar nenhum andreense sem atendimento médico. Por mais que a demanda seja grande, nossas equipes estão se desdobrando para atender a todos com qualidade e agilidade. É dessa forma que cuidamos da população de Santo André”, pontua o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

Com o maior número de profissionais à disposição, aumentou em 62,2% o número de consultas médicas oferecidas nas unidades básicas de saúde na comparação dos dados de março com os de fevereiro deste ano. No segundo mês de 2022 foram atendidas 19.295 pessoas, enquanto em março foram 31.302 consultas.

“Nas unidades básicas que apresentavam fila para consultas médicas, realizamos mutirões de diversas especialidades para normalizar os fluxos. Temos ampliado também o controle das agendas para não deixar ninguém sem atendimento e otimizar os horários de trabalho dos médicos”, comenta a diretora do Departamento de Atenção à Saúde de Santo André, Luciane Suzano Pereira Cunha.