Orlando faz mudanças na lei que privatiza quatro cemitérios

Wilson Moço

do Diário do Grande ABC



25/05/2023 | 08:25



Cinco anos e cinco meses depois de receber aval da Câmara para privatizar os quatro cemitérios públicos de São Bernardo – Vila Euclides, Pauliceia, Baeta Neves e Carminha –, a gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) protocolou projeto para ser votado em regime de urgência no qual propõe alterações na lei que o autoriza a conceder os equipamentos à iniciativa privada. A matéria foi aprovada na sessão de ontem, que começou com três horas e 15 minutos de atraso porque boa parte dos vereadores da base governista foi à inauguração do canil do 6º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, de modo que não havia quórum para iniciar os debates – o que só foi possível às 12h15.

O principal ponto das alterações trata da inclusão do artigo 1º-A, que garante gratuidade no sepultamento e nos serviços complementares a pessoas em vulnerabilidade, o que será regulamentado em decreto e que levará em consideração, entre outros aspectos, eventual inscrição no CadÚnico e condição financeira do de cujus (falecido cujos bens estão em inventário) ou de sua família. Estabelece ainda que o transporte deverá ser pago quando o sepultamento ou cremação for realizado em espaços particulares ou fora de São Bernardo.

O documento enviado pelo prefeito diz ainda que “o município estabelecerá, por decreto, a política tarifária relacionada aos serviços e definirá padrões e classes mínimas, além dos tipos de urnas, parâmetros, transporte e serviços auxiliares a serem prestados pela concessionária.” Também autoriza a instalação de crematório municipal, desde que a empresa respeite a legislação e apresente as licenças necessárias.

Vereadora que votou contra o projeto, Ana Nice (PT) foi à tribuna e, entre outros questionamentos, apontou a ausência na proposta do Executivo do prazo de validade da concessão, o que daria a entender que poderia ser por tempo indeterminado. A resposta foi dada pelo líder do governo, Ivan Silva (PP), em fala de elogios à administração, ao dizer à colega que a concessão terá validade entre 5 anos a 30 anos, e que o objetivo da gestão é a economicidade. “O prefeito é mão de tesoura, cortou várias despesas desde o primeiro ano de governo e, por isso, a cidade tem se desenvolvido.”

Os outros parlamentares que se posicionaram contra o projeto do Paço foram os petistas Ana do Carmo e Getúlio do Amarelinho e Julinho Fuzari (PSC), que disse ter defendido a gratuidade quando da aprovação do projeto, em dezembro de 2017, inclusive com apresentação de emenda, então rejeitada. “Não fui ouvido por esta casa de leis, infelizmente, pois fizeram contato com o senhor prefeito e ele disse que o faria através de regulamentação. O que me causa estranheza é que depois de muito tempo, ele desce com lei substitutiva justamente contemplando a emenda apresentada por mim na lei a qual foi aprovada. E mais uma vez digo, votei contra.”