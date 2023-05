Graciele Lacerda posta foto toda trabalhada na cowgirl e é comparada com Ana Castela

25/05/2023 | 08:11



Todo mundo sabe que Graciele Lacerda adora publicar fotos e vídeos em suas redes sociais, e que está sempre atualizando seus fãs e seguidores por lá com seus treinos, vitaminas e até mesmo a sua alimentação saudável.

E durante a última quarta-feira, dia 24, a atual de Zezé Di Camargo decidiu postar algumas fotos que fez na fazenda do cantor. A influenciadora surgiu usando uma camisa branca lisa, calça legging preta, botas brancas e claro, um chapéu.

A vista do céu da foto é de impressionar qualquer um, e os fãs adoraram as caras e bocas que Graciele Lacerda fez para a publicação e até a compararam com Ana Castela - a boiadeira. Nos Stories, a famosa ainda brincou com isso e comentou: Ana Castela, é você!?