Fábio Assunção abre o jogo sobre o clima dos bastidores de Todas as Flores

25/05/2023 | 08:11



Como você vem acompanhando, Fábio Assunção está vivendo uma grande e nova fase, e agora está até cursando Ciências Sociais em uma universidade de São Paulo. E arrumando um tempinho em sua agenda, o ator deu uma entrevista recentemente para Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Fábio Assunção que está no auge dos seus 51 anos de idade contou para a jornalista como é que ele está fazendo para conseguir conciliar a faculdade com a família, casa, exercícios e toda a sua agenda de trabalhos e compromissos profissionais.

- Mantenho, em parte [a rotina de exercícios na academia]. Ano passado com a série Fim e com a gravação de Todas As Flores, não tive muito espaço para treinos. Mas mantenho minha dieta alimentar e uma vida bem saudável.

Vale citar que em breve vai ser lançada mesmo essa série Fim e por lá, todo mundo vai poder ver o corpão completamente sarado de Assunção. Para a trama, o artista perdeu cerca de 27 quilos e ganhou bastante músculos.

Também é interessante lembrar que Fábio Assunção está no ar com Todas as Flores - que entra em sua reta final. Na novela, seu personagem vai ter um fim bem trágico e ele comentou sobre o encerramento e o clima dos bastidores.

- Tudo pode ser curioso quando se trabalha num grupo. Num set de gravação, então, a coisa se multiplica. Foi rico todo o processo.