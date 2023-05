Tina Turner era fã de Ayrton Senna e até teria o homenageado durante um show

25/05/2023 | 08:10



Como você acompanhou, morreu aos 83 anos de idade e durante a última quarta-feira, dia 24, a cantora americana Tina Turner. A artista era apaixonada por velocidade e durante um show na Austrália, ela resolveu fazer uma homenagem para Ayrton Senna.

A apresentação aconteceu em meados de 1993, e Tina era completamente fã do piloto brasileiro. Enquanto estava se apresentando, Senna subiu no palco, foi super abraçado por ela e a artista fez questão de dedicar a música The Best - o melhor para ele. Que incrível!

Na época, Ayrton Senna tinha acabado de alcançar a sua 41ª vitória em corridas da Formula 1, durante o GP da Austrália, em Adelaide. Essa corrida, inclusive, ficou marcada pela despedida do piloto da McLaren, a aposentadoria de Alain Prost e veio a ser a última vitória do brasileiro no automobilismo.