Thais Fersoza abre o jogo sobre o motivo de não voltar a atuar em novela

25/05/2023 | 07:11



Não é novidade para ninguém que Thais Fersoza está investindo seu tempo longe dos trabalhos como atriz, e recentemente a esposa de Michel Teló até fez bastante sucesso durante o The Voice Brasil porque apareceu como apresentadora de um quadro por lá.

Mas Fersoza parece que gostou da vida de influenciadora e anda atualizando bastante as suas redes sociais com novidades por lá, e recentemente ela fez questão explicar o motivo de ter se afastado das novelas.

- Eu falei que ia ficar um ano sem fazer novela [durante a gravidez da Melinda]. Aí engravidei do Teodoro... e queria ficar um ano com o Teodoro. As coisas foram mudando... a mamãe foi indo para um outro caminho, buscando novos desafios. Meu trabalho me permite essa escolha, tem mães que infelizmente não podem viver isso...Dentro do meu universo, eu tinha programado quando a Melinda tiver um ano, eu volto a atuar...

Vale citar que Teo estava o tempo todo ouvindo e prestando bastante atenção no desabafo da mamãe e resolveu até interromper e fazer um pedido.

- Então volta!, disse ele.

Thais Fersoza, claro, não aguentou tamanha fofura e caiu na gargalhada com o pedido do filho caçula.