Corinthians empata com Argentinos Juniors com um a mais e segue sem vencer com Luxemburgo

24/05/2023 | 23:33



O Corinthians segue sem vencer com Vanderlei Luxemburgo. No oitavo jogo com o treinador, o time paulista empatou com o Argentinos Juniors, por 0 a 0, pela Libertadores, na Argentina. Com o resultado, a equipe do Parque São Jorge segue em terceiro no grupo E e não pode perder nas duas últimas rodadas da fase de grupos para ter chance de se classificar para as oitavas de final. O Corinthians volta a jogar no próximo domingo contra o Fluminense, em casa, pelo Brasileirão.

Com o resultado, o Corinthians chega aos 4 pontos, se mantém na terceira posição e segue com chances de se classificar para as oitavas de final da Libertadores. Já o Argentinos Juniors chegou aos oito pontos e está com a vaga no mata-mata da competição continental encaminhada.

O início de jogo na Argentina foi lento. Fora de casa, o Corinthians deixou a bola com o Argentinos Juniors e esperou no campo de defesa nos primeiros minutos. Depois, usando as pontas do campo, o time paulista aproveitou que a defesa do time argentino era baixa e levou perigo em alguns cruzamentos. Aos 16 minutos, após bola levantada da direita, Murillo apareceu na pequena área para finalizar e a bola saiu por cima do gol.

Após o susto, o Argentinos Juniors voltou a ditar o ritmo. Com a torcida apoiando no estádio, a equipe subiu a marcação para o campo de ataque e o Corinthians passou a não ter saída para o ataque. Nos minutos finais do primeiro tempo, os donos da casa quase abriram o placar com Murillo desviando cruzamento contra o próprio gol, mas Carlos Miguel conseguiu a defesa e manteve o 0 a 0 até o fim dos primeiros 45 minutos.

O início da segunda etapa foi muito parecida com o que aconteceu na primeira. Nos primeiros minutos, o Argentinos Juniors teve mais a bola, marcou mais no campo de ataque, mas não incomodou a defesa do Corinthians em momento algum.

Como resposta, o time de Vanderlei Luxemburgo apostou nas bolas esticadas para Róger Guedes e Yuri Alberto, mas a falta de eficiência nesta alternativa fizeram com que o time se limitasse a defender a partir da metade do segundo tempo de partida.

Nos últimos 15 minutos de partida, o jogo mudou um pouco. Aos 31 minutos, Nuss, do Argentinos Juniors, recebeu o cartão vermelho direto após disputa de bola pelo alto com Roni e o Corinthians passou a ter um homem a mais em campo.

Mesmo tendo um homem a mais em campo, o Corinthians não conseguiu levar perigo ao gol de Arias e o Argentinos Juniors conseguiu manter o controle da partida e confirmaram o empate sem gols.

FICHA TÉCNICA

ARGENTINOS JUNIORS 0 X 0 CORINTHIANS

ARGENTINOS JUNIORS - Arias; Torrén, González, Mac Allister e Domínguez (Heredia); Montiel, Moyano, Rodríguez e González, Verón (Nuss) e Cabrera. Técnico: Gabriel Milito.

CORINTHIANS - Carlos Miguel; Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Paulinho (Roni), Fausto Vera, Maycon (Romero) e Adson (Wesley); Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÁRBITRO - Carlos Ortega (COL).

CARTÃO AMARELO - Roni e Murillo.

CARTÃO VERMELHO - Nuss

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, Argentina.