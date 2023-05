Fortaleza vence San Lorenzo-ARG nos acréscimos e encaminha classificação na Sul-Americana

24/05/2023 | 21:22



O Fortaleza pode ter carimbado sua classificação para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira. Na Arena Castelão, o time brasileiro venceu o San Lorenzo-ARG por 3 a 2, com de Yago Pikachu, de pênalti, aos 51 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Fortaleza tem que contar com um tropeço do Palestino-CHI para avançar ainda na quarta rodada da fase de grupos.

Com a vitória, o Fortaleza segue com 100% de aproveitamento com 12 pontos, a oito pontos do Palestino-CHI, que ainda atua na rodada contra o Estudiantes de Mérida-VEN. Caso o chilenos não vençam, o Fortaleza estará automaticamente nas oitavas de finais.

A primeira etapa foi bastante disputada. Com as duas equipes se impondo fisicamente, a partida começou bem equilibrada no Castelão. Com mais posse de bola e atacando pelas beiradas, o Fortaleza abriu o placar aos 16 minutos. Pocchetino cruzou, José Wellison desviou na primeira trave e Silvio Romero, dividindo com Luján, empurrou para as redes.

A alegria do time brasileiro durou pouco tempo. Dois minutos depois, aos 18, Maroni acertou um belo chute da intermediária e empatou o confronto para o San Lorenzo. O gol não abalou o time do Fortaleza. Seguro em campo, Silvio Romero, aos 24, recolocou a equipe nordestina na frente do placar, ao completar cruzamento de Calebe. O duelo entre brasileiros e argentino seguiu equilibrado até o intervalo.

Na segunda etapa, o San Lorenzo tirou proveito da bola parada e deixou tudo igual, ao 10 minutos. Após cobrança de escanteio, o meia argentino cabeceou firme. João Ricardo até chegou a espalmar a bola, mas a pelota já tinha cruzado a meta brasileira. Novamente, o Fortaleza não sentiu o gol e seguiu ofensivo na partida, porém com mais cautela para não deixar espaços para os contra-ataques.

De tanto frequentar a área adversária, o Fortaleza foi contemplado nos acréscimos. Hércules levantou a bola na área e Sánchez desviou com o braço. Pênalti para os donos da casa. Yago Pikachu chamou a responsabilidade e balançou as redes, aos 51 minutos, encaminha uma possível a classificação antecipada do Fortaleza para as oitavas de finais da sul-americana.

O Fortaleza volta a campo pela Sul-Americana somente em 6 de junho, quando encara o Estudiantes de Mérida-VEN, em Mérida, na Venezuela.