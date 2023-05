Vila Nova vence Ituano, segue invicto e assume a liderança da Série B

24/05/2023 | 21:15



O Vila Nova agora é o único invicto na Série B do Campeonato Brasileiro e, de quebra, assumiu a liderança isolada. Na noite desta quarta-feira (24), em jogo válido pela oitava rodada, o time goiano recebeu e venceu o Ituano, pelo placar de 1 a 0, no Estádio do OBA, em Goiânia (GO). Guilherme Parede, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da vitória.

Com o resultado, apesar de ter um jogo a menos que a grande maioria dos adversários, o Vila Nova chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança da Série B. Em sete jogos foram cinco vitórias e dois empates. Já o Ituano, que foi comandado interinamente pelo auxiliar Douglas Leite, após a saída de Gilmar Dal Pozzo, chegou ao quarto jogo sem vitória e aparece na 15.ª colocação com sete.

O primeiro tempo começou a todo vapor e, mesmo jogando fora de casa, o Ituano quase abriu o placar aos dois minutos de jogo. Lucas Siqueira recebeu na entrada da área e bateu cruzado, mas quando a bola ia entrando, o zagueiro Rafael Donato conseguiu tirar em cima da linha. Mas, a resposta do Vila Nova foi em forma de gol.

Aos 11 minutos, Guilherme Parede contou com a sorte para tirar o zero do placar. Ele arriscou um chute de longe e contou com o desvio no zagueiro Claudinho para vencer o goleiro Jefferson Paulino. Nos minutos finais, o Ituano passou a buscar o empate e o Vila Nova se arriscava em contra-ataques, mas o duelo foi para o intervalo com a vitória parcial dos donos da casa.

No segundo tempo, o duelo seguiu movimentado e aos 28 minutos, o Vila Nova perdeu a chance de ampliar. Neto Pessoa invadiu a área e foi derrubado por Claudinho, que acabou expulso e o árbitro marcou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança, mas acabou parando em boa defesa de Jefferson Paulino.

Com um jogador a mais em campo, o Vila Nova passou a controlar a vitória e se arriscava pouco no ataque. Do outro lado, o Ituano fez de tudo pelo empate, mas sem sucesso. Por isso, o time goiano venceu mesmo o duelo pelo placar de 1 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da nona rodada da Série B. No sábado (27), o Ituano recebe o Londrina, no Estádio Novelli Júnior, às 17h. Já no domingo (28), o Vila Nova visita a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, às 11h da manhã.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 0 ITUANO

VILA NOVA - Dênis Júnior; Léo Duarte (Rian), Rafael Donato, Eduardo Doma (Marcondes) e Rodrigo Gelado; Ralf, Matheus Souza (Marlone) e Lourenço (Igor Henrique); Guilherme Parede, Caio Dantas (Sousa) e Neto Pessoa. Técnico: Claudinei Oliveira.

ITUANO - Jefferson Paulino; Pacheco, Claudinho, Marcel e Mário Sérgio; Marthã, Lucas Siqueira (Quirino), Thiaguinho (Yann Rolim), Eduardo Person (Viniegra) e Paulo Victor (Hélio Borges); Neto Berola (Felipe Saraiva). Técnico: Douglas Leite (interino).

GOL - Guilherme Parede, aos 11 minutos, do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Doma, Léo Duarte e Lourenço (Vila Nova) e Marthã, Neto Berola, Pacheco, Thiaguinho e Yann Rolim (Ituano).

CARTÃO VERMELHO - Claudinho (Ituano).

RENDA - R$ 224.480,00.

PÚBLICO - 8.591 pagantes

LOCAL - Estádio do OBA, em Goiânia (GO).