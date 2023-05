Lira abre votação de último destaque ao texto-base do arcabouço fiscal na Câmara

24/05/2023 | 20:16



O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), abriu nesta a votação do último destaque do PL ao texto-base do arcabouço fiscal.

O destaque pede a votação da emenda, rejeitada em plenário ontem, que determina que, se houver aumento da carga tributária a partir de 2023, o valor deverá ser alocado em pagamento da dívida pública. Parlamentares queixam da possibilidade de que o governo eleve tributos para viabilizar a nova regra fiscal, dependente do aumento de receitas.