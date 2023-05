Xandy Negrão, ex-piloto da Stock Car e ícone do automobilismo brasileiro, morre aos 70 anos

24/05/2023 | 19:50



Alexandre Funari Negrão, mais conhecido como Xandy Negrão, ex-piloto da Stock Car e ícone do automobilismo brasileiro, morreu nesta quarta-feira, aos 70 anos, vítima de câncer. A notícia foi confirmada no perfil oficial da Stock Car. Em sua carreira, o piloto foi quatro vezes vice-campeão da categoria. Ele morreu em sua casa, em Campinas, cidade onde nasceu em 1953.

Xandy foi vice-campeão da Stock Car em 1995, 1996, 1997 e 1999. Ao todo, disputou 108 corridas, com 21 vitórias e 59 pódios, além de 23 poles. Ao final de sua carreira nas pistas, investiu no ramo empresarial. Ele fundou a Medley, um dos maiores laboratórios do ramo de medicamento genéricos do País. Em 2009, vendeu a empresa por US$ 664 milhões para o grupo francês Sanofi. Desde então, se dedicava à criação de gado e era dono de uma propriedade em Goiás.

"O ano de 2023 está batendo pesado na gente. Mais um grande da nossa história se foi nesta quarta-feira. Um competidor duro, mas sem perder a alegria. Brincalhão, mas sempre profissional. Assim que ele será lembrado por nós", escreveu o perfil da Stock Car, categoria que ele disputou entre 1983 e 2003. Xandy também teve passagens por campeonatos de endurance.

Sua família seguiu seu caminho no automobilismo. Seu filho, Alexandre Sarnes Negrão, o Xandynho Negrão, teve passagem pela Stock Car e conquistou, ao lado do pai, a Endurance Brasil, em 2020. Guto e André Negrão, irmão e sobrinho, também tiveram experiências no automobilismo.

Xandy era o patriarca de uma das famílias mais ricas do Brasil. Em levantamento da Forbes, de 2021, figurava na 100ª posição, com um patrimônio estimado em R$ 4,7 bilhões. Xandynho foi casado, entre 2017 e 2021, com a atriz Marina Ruy Barbosa.

HOMENAGENS

Thiago Camilo, Gabriel Casagrande, Ricardo Maurício e Enzo Elias, pilotos da Stock Car, são algumas das personalidades que prestaram homenagens a Xandy nesta quarta-feira, após a notícia de sua morte. Rubinho Barrichello, ex-piloto da Fórmula 1, também prestou sua homenagem. "Lembrarei sempre do teu humor e das risadas. Obrigado por tudo que fizeste pelo nosso automobilismo. Descanse em paz", escreveu.

Cacá Bueno, filho de Galvão e piloto da Stock Car, lamentou a morte de Xandy. "Tristeza profunda. Se tem uma família que eu realmente amo no automobilismo é a do Negrão, todos eles", afirmou, por meio de sua conta do Instagram. Wallace de Souza, ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, também comentou na publicação da Stock Car que anunciou a morte de Xandy. "Sentimentos à família."