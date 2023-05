Guardiola usa Brighton como sparring, mas City só empata em jogo pelo Inglês

24/05/2023 | 18:05



Em um jogo muito agradável, repleto de oportunidades de gol, Brighton & Hove Albion e Manchester City empataram, por 1 a 1, nesta quarta-feira, em duelo válido pela 37ª e penúltima rodada. Tricampeão antecipado do Campeonato Inglês, Pep Guardiola usou o adversário como sparring para as decisões da Copa da Inglaterra, dia 3 de junho contra o Manchester United e da Liga dos Campeões, dia 10, frente à Internazionale.

O técnico espanhol escalou os titulares na busca de manter os atletas em ritmo intenso, pois o objetivo neste fim de temporada é conquistar a 'Tríplice Coroa', algo conseguido apenas pelo rival Manchester United na temporada de 1999.

Com o empate, o City chegou aos 89 pontos, contra 81 do Arsenal, segundo colocado. O Brighton está em sexto lugar, com 62, classificado para a Liga Europa da próxima temporada.

O primeiro tempo foi muito bom, com as equipes se revezando no ataque. Logo aos cinco minutos, o artilheiro Haaland teve grande chance para abrir o placar, mas cabeceou para fora. O Brighton reagiu e Welbeck acertou a trave em bela cobrança de falta, aos 19 minutos.

O primeiro gol do jogo não demorou a sair e veio aos 25. Haaland escapou pela meia direita, chamou a toda a marcação adversária e rolou para Foden fazer 1 a 0.

Uma das equipes que mais finalizam no campeonato, o Brighton não se intimidou e foi em busca do empate. Aos 30 minutos, o gol de Mitoma foi anulado porque o japonês empurrou a bola para gol com a mão.

Aos 38 minutos, não teve jeito. Enciso acertou lindo chute de fora da área e empatou: 1 a 1. A virada só não veio aos 44 minutos porque Welbeck teve o gol anulado por causa de impedimento.

No minuto seguinte, Foden, livre, cabeceou com estilo e mandou a bola rente ao travessão do goleiro Jason Steele.

O segundo tempo foi menos movimentado. Estupiñán quase fez um golaço para o Brighton, enquanto Haaland chegou a fazer o gol, mas foi flagrado fazendo falta em Colwill antes de concluir de cabeça. Nos minutos finais, o ritmo das equipes diminuiu e o empate foi justo.