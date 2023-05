Alemanha terá crescimento modesto no 2º tri, com impacto da inflação elevada, diz Bundesbank

24/05/2023 | 17:38



O Banco Central da Alemanha (Bundesbank) projeta que a economia do país cresça em ritmo "modesto" no segundo trimestre, após a estagnação vista nos três primeiros meses deste ano. Em seu relatório mensal, o BC diz que há melhoras em gargalos na oferta e também uma queda nos preços de energia, que apoiam a recuperação da indústria, mas a inflação elevada pesa no quadro.

O Bundesbank afirma que a melhora em gargalos e nos preços de energia também é fator positivo para as exportações, com a economia global "retomando algum impulso". Já o consumo privado deve estagnar, projeta, enquanto o crescimento nos preços deve cair apenas gradualmente nos próximos meses.

A inflação elevada pesa sobre o consumo privado e provedores de serviços relacionados ao consumo, diz o BC alemão.

Já o mercado de trabalho segue "robusto", mesmo com uma leve alta na taxa de desemprego, de 5,5% em março a 5,6% em abril.

Segundo o Bundesbank, a inflação deixa cada vez mais marcas na altas dos salários, em negociações desse tema vistas no país.

Sobre a inflação, o BC aponta que o índice de preços ao consumidor subia com menos força no início do ano que em trimestres anteriores. Ainda assim, as altas seguem em níveis elevados, diz.