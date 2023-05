Morre Tina Turner aos 83 anos

24/05/2023 | 16:10



A cantora americana Tina Turner morreu nesta quarta-feira, 24, na Suíça, onde morava, segundo declarou seu agente à imprensa. Ainda de acordo com a declaração, a estrela da música mundial morreu "pacificamente após uma longa doença". Nos últimos anos, Tina enfrentou um câncer.

Tina, nascida Anna Mae Bullock, nos Estados Unidos, se tornou um dos maiores nomes da música mundial ao entrar para o mundo do rock como uma das únicas mulheres, ainda nos anos 1960. Duas décadas depois, ao se tornar estrela do filme Mad Max - Além da Cúpula do Trovão, conseguiu ainda mais destaque, se tornando uma estrela pop ao juntar, música, dança e figurinos.

Uma exposição em homenagem à cantora, Tina Turner: Uma Viagem para o Futuro, está em cartaz no MIS-SP.