No ar em Vai na Fé, Bella Campos fala das especulações sobre gravidez

24/05/2023 | 16:10



Interpretando Jenifer em Vai na Fé, Bella Campos está fazendo o maior sucesso e, como muitas outras famosas, aprendendo a lidar com as críticas, pressões estéticas e especulações.

A atriz participou do PodDelas e durante a conversa relembrou da repercussão do seu look para os Melhores do Ano, no final de 2022. Sincera, ela contou que não vai entrar na pira das cobranças e críticas:

- A verdade é que nunca vai ter nada que vai agradar a galera. Você não pode ter simplesmente uma perna para andar. Você tem que ter uma perna que não pode ser nem tão gorda, mas também nem tão magra. A função do nosso corpo, da minha barriga, é fazer as funções biológicas do alimento, não é pra dizer se isso ou se aquilo. Não vou entrar nessa pira.

Sobre as especulações de gravidez, a namorada de MC Cabelinho, afirmou que será criticada assim que anunciar que espera o seu primeiro filho:

- E se eu tivesse grávida? O que vocês tem a ver com isso de ficarem falando?...Sinto que, independentemente do momento, daqui pra frente, que eu sou uma pessoa conhecida, que eu decidir engravidar, eu vou ser criticada. Eu já me peguei pensando nisso. Por muito tempo, eu tive muito medo de engravidar. Até por isso, por não saber se está no momento certo da minha vida.

E continuou:

- Vai ter sempre um lado de: Ih...Tá muito nova. Começando a carreira agora. Imagina se eu engravidasse hoje? O quanto de comentário ia ter: Mas ela acabou de começar a carreira dela. Parece que ter um filho vai te impedir de seguir a vida. A mulher é muito julgada por isso.