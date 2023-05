BC seleciona 14 participantes para testes do Real Digital entre bancos, IPs e empresas cripto

24/05/2023 | 15:21



O Banco Central selecionou 14 instituições ou consórcios para participar dos testes do Real Digital, após receber 36 propostas, totalizando mais de 100 instituições de diversos segmentos financeiros. Com base na seleção final, o BC iniciará a incorporação dos participantes à plataforma do Piloto do Real Digital até meados de junho de 2023.

Dentre os grandes bancos, somente a Caixa não está na lista de selecionados.

Está prevista a participação também do Nubank, da XP, B3, além de outros bancos, cooperativas, instituições de pagamento, desenvolvedores de serviços de criptoativos, operadores de infraestrutura de mercado financeiro e instituidores de arranjos de pagamento.

Segundo o BC, nessa fase do piloto serão testadas funcionalidades de privacidade e programabilidade através da implementação de um caso de uso específico - um protocolo de entrega contra pagamento (DvP) de título público federal entre clientes de instituições diferentes, além dos serviços que compõem essa transação. "Esse caso de uso permite dar foco nos testes na privacidade, uma vez que promove a troca de informação entre os vários participantes da plataforma, e testa ainda a programabilidade dos serviços oferecidos e sua interoperabilidade."

Veja abaixo a lista completa de selecionados, conforme a ordem de inscrição:

- Bradesco;

- Nubank;

- Banco Inter, Microsoft e 7Comm;

- Santander, Santander Asset Management, F1RST e Toro CTVM;

- Itaú Unibanco;

- Basa, TecBan, Pinbank, Dinamo, Cresol, Banco Arbi, Ntokens, Clear Sale, Foxbit, CPqD, AWS e Parfin;

- SFCoop: Ailos, Cresol, Sicoob, Sicredi e Unicred;

- XP, Visa;

- Banco BV;

- Banco BTG;

- Banco ABC, Hamsa, LoopiPay;

- Banco B3, B3 e B3 Digitas;

- ABBC: bancos Brasileiro de Crédito, Ribeirão Preto, Original, ABC, BS2 e Seguro; ABBC, BBChain, Microsoft e BIP;

- Banco do Brasil.