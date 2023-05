Após ver irmã ser chamada de Maria Camburão em A Grande Conquista, Gil do Vigor se revolta e manda recado

24/05/2023 | 15:11



A noite desta terça-feira, dia 23, foi agitada na mansão de A Grande Conquista, novo reality show da Record TV. Durante a edição, Janielly Nogueira, irmã de Gil do Vigor (ex-BBB), foi chamada de Maria Camburão por Erick Ricarte, e Gil saiu em defesa de sua familiar.

Em um primeiro momento, ainda na noite de terça-feira, o influenciador digital relatou que sua irmã é íntegra e honesta.

- Seu Erick, idiota, quando você sair daí vai se ver comigo, minha irmã é íntegra, não tem problema com polícia nenhuma, minha irmã é honesta. Quem estiver aqui assistindo, tem um tal de Erick em um reality humilhando minha irmã.

Em seguida, continuou defendendo a participante do programa.

- Ele não sabe com quem mexeu, não. Meu amor, ninguém mexe com a minha família, vou deixar aqui avisado, vou largar aqui minhas provas em julho a hora que for e vou encontrar com ele. Só para deixar avisado.

No entanto, Gil do Vigor apagou os vídeos e decidiu falar do assunto de outra maneira, mais contido.

- A gente faz na emoção, tem que acalmar, falar as coisas com calma. Passou. As providências serão tomadas. Minha irmã é uma mulher íntegra e honesta, maravilhosa, tem seus erros como todo ser humano, não tem perfeição na família Nogueira.

O programa A Grande Conquista é transmitido na Record TV todos os dias, a partir de 23h.