Rebaixamento do Brasileirão: usuários da Betfair apostam em Coritiba e Santos

Com o fim da sétima rodada, a Betfair colocou na mesa as chances de rebaixamento do Brasileirão 2023 e também fez uma análise sobre o volume de apostas feitas no site pelos torcedores sobre quem deverá cair no final da temporada. Confira os números.

Os clubes que encabeçam a lista de prováveis rebaixados de acordo com os traders da Betfair são Cuiabá e Coritiba. Ambos os times têm 18% (odd de 1.25 – caso o apostador coloque R$ 1 em apostas no time, se houver a queda, o retorno será de R$ 1,25) de chances de ir para a Série B em 2024. O Goiás, equipe do centro-oeste brasileiro está como terceiro candidato com 14% (1.67), já o América Mineiro é o possível quarto e último rebaixado com 13% (1.73).

A tendência entre os apostadores do site da Betfair, por sua vez, indica uma diferença em relação ao estudo dos traders da casa. Nos dados relativos aos clientes, o Coritiba lidera no volume de apostas para o rebaixamento do Brasileirão com 14%. Em seguida, aparece o Santos com 13%. O Cuiabá está em terceiro com 12%. Goiás e Cruzeiro aparecem com 11% cada. Veja o ranking completo:

Coritiba – 14% Santos – 13% Cuiabá – 12% Goiás e Cruzeiro – 11% (cada) São Paulo – 7% Bahia e Red Bull Bragantino – 6% (cada) Atlético Mineiro – 4% América Mineiro e Flamengo –3% (cada)

Clubes tradicionais correm risco de rebaixamento do Brasileirão

Já a análise da Betfair destaca que, além de Coritiba, Cuiabá, América Mineiro e Goiás, alguns clubes tradicionais do Brasil estão também com um alto percentual de chances de rebaixamento. O Bahia, campeão do Brasileiro de 1990, está com 7% (3.0) e o Corinthians, sete vezes campeão do Brasileirão, está com 6% (3.6) de chances de encerrar o ano na Série B. Neste momento, o Corinthians encontra-se na zona da degola e o Bahia está a poucos pontos do Z-4.

Mesmo com um volume alto de apostas pelo lado dos torcedores, o Santos aparece com menos chances de rebaixamento na análise da Betfair: são 5% para o clube da Baixada Santista cair – o mesmo valor que Red Bull Bragantino. A equipe do Vasco, que conviveu com quatro rebaixamentos em sua história, tem 3% (5.0) de chances de cair novamente.

Com menores chances aparecem Grêmio, Cruzeiro, Internacional, São Paulo, Fortaleza, Athletico Paranaense, Botafogo e Atlético Mineiro com percentuais entre 2% e 1%.

Do outro lado da tabela, Palmeiras, Flamengo e Fluminense são as equipes com menores probabilidades de queda segundo a análise da Betfair. O Alviverde lidera as chances de continuar na primeira divisão com probabilidade matemática de 0,01% de chances de rebaixamento do Brasileirão neste ano, seguido de Flamengo e Fluminense com apenas 0,02%.

Caso o apostador coloque R$ 1 para que cada um dos clubes sejam rebaixados, o torcedor levaria R$ 501 se o Palmeiras cair. Para o Flamengo rebaixar seriam R$ 276 e R$201 com a queda do Flu.

Confira o ranking da Betfair com as probabilidades de rebaixamento para a Série B em 2024:

Coritiba e Cuiabá – 18% (cada) Goiás – 14% América Mineiro – 13% Bahia – 7% Corinthians – 6% Santos e Bragantino – 5% (cada) Vasco – 3% Grêmio – 2% Cruzeiro – 2% Internacional – 1.5% São Paulo – 1,5% Fortalez – 1% Athletico Paranaense – 1% Botafogo – 1% Atlético Mineiro – 0,05% Fluminense – 0,02% Flamengo – 0,02% Palmeiras – 0,01%