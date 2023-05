Dani Calabresa revela que TV Globo teria comprovado assédio de Marcius Melhem

24/05/2023 | 14:10



Fala mesmo! Dani Calabresa participou do podcast apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Quem Pode Pod. Foi só esse trio se juntar que a conversa rolou solta.

Mas não foram só de coisas boas que Dani falou com as atrizes. A humorista revelou durante o bate-papo que a TV Globo comprovou o assédio que ela acusou Marcius Melhem de ter cometido.

- Eu não queria comprar essa briga. Não quero que esse assunto faça parte da minha vida, não queria jamais que isso fosse para a imprensa. Não queria nunca ter que responder isso, ser marcada com o nome de uma pessoa que não faz parte da minha vida, que isso fosse para a imprensa. Não queria nunca ter que responder isso, ser marcada com o nome de uma pessoa que não faz parte da minha vida, que eu nunca tive nada, que eu nunca fiquei nem sozinha com essa pessoa e tenho agora matérias com o nome, provocação, é um absurdo, é uma loucura, e é difícil. A empresa viu que é inadmissível, investigaram, comprovaram, resolveram, graças a Deus.

Dani também relembrou a traição de seu ex-marido Marcelo Adnet. Após a polêmica, os dois começaram o processo de divórcio e a humorista contou como foi passar por isso:

- O divórcio é muito difícil... Foi um pesadelo de desabar o mundo. Foi sete dias antes do meu aniversário. Achei até humilhante... O que foi exposto a gente fica tentando entender, mas é uma parte. Vocês sabem o que vocês têm. Quando aconteceu comigo, uma amiga falava: olha a Giovanna e o Bruno. Eu ficava: Será que vale outra chance? Para gente não foi tão bem assim, mas serviu de aprendizado.

Além das polêmicas

Surpreendendo o público, Dani Calabresa contou que é um pessoa tímida e que ainda lida com as inseguranças durante as sessões de terapia.

- Eu ainda sou um pouco tímida. É porque eu amo trabalhar, corre no meu sangue o amor à arte... eu vou sempre com um pouco de medo, não elimino. Sabe quando você vai no Bial e fica sem dormir? Eu fico: E se ele me perguntar capitais e eu não souber responder? Eu vou morrer, não sei falar de política. E se ele me fizer uma pergunta em francês? A insegurança e a timidez não foram embora completamente, a gente está até na terapia.

Calabresa contou uma história de quando encontrou Katy Perry. A estrela revelou que quando descobriu que teria o show dela no Brasil faria o possível para encontrar com a cantora. A amiga Rafa Brites descobriu que iria entrevistar a artista e pediu para Dani que enviasse uma pergunta:

- Eu mandei sete, vestida com uma camiseta dela, uns CDs super raros, um pôster, e uma toalha que mandei imprimir a cara dela. Ela riu, gostou, e a Rafa Brites falou: É a Dani Calabresa. Ela falou: It's like pepperoni [é tipo pepperoni], e falou: Hi, Pepperoni, mandando um beijo para mim na matéria. A fila do meet and greet [para encontrar a cantora] era grande. Quando eu cheguei, ela fez: Pepperoni! Juro por Deus! Foi lindo. Fiquei arrepiada mesmo, meu carinho chegou nela. Ela pegou na minha mão e começou a conversar.