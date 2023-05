Amiga de Susana Werner e Julio Cesar entrega motivos de separação e rápida reconciliação

24/05/2023 | 14:10



A separação de Susana Werner e Julio Cesar sem dúvidas entra na categoria de términos que menos durou no mundo dos famosos, contabilizando cerca de 36 horas antes dos dois reatarem. E os seguidores do casal acompanharam tudo de pertinho pelas redes sociais, mas o que não foi explicado, foi o motivo do fim do casamento.

Uma amiga de Susana e Julio conversou com o jornal Extra e deu detalhes sobre os bastidores das discussões que rolaram entre os dois. No bate-papo, ela confessou que o casal já estava protagonizando diversas brigas envolvendo a agenda do ex-goleiro.

Desde 2018, quando Julio se aposentou da carreira de atleta, ele teria se comprometido com a esposa de levar uma vida mais tranquila e com menos viagens, mas parece que o plano ficou só nas ideias. Com o passar do tempo, Cesar passou a agenciar novos atletas e trabalhar como comentaristas, o que fez com que ele precisasse voltar a pegar aviões.

Aguentar mais de 20 anos de casamento não é para qualquer um, né? E parece que o peso dessa união começou a pesar nos dois quando os planos não saíram como foram pensados. Vale lembrar que o casal têm dois filhos, Giulia e Cauet, e Susana sempre ficou à frente da criação deles.

- Há 20 anos ela largou tudo para bancar o sonho dele de jogar na Europa. Segurou a onda, criou os filhos, se tornou dona de casa. Não é fácil. Quando finalmente começa a dar os próprios passos novamente, ele não cumpre parte do trato, contou a amiga.

Atualmente, Susana é dona de uma série de salões de beleza em Portugal e não pensa em retornar ao Brasil, algo que as vezes é cogitado por Julio. O anúncio do final do casamento foi feito por Werner, mas parece que a decisão foi tomada sem pensar.

- Ela se precipitou e ele achou melhor não se manifestar.

A amiga também revelou que depois do anúncio, Susana decidiu se retirar um pouco e repensar tudo. Após analisar a situação, ela voltou atrás e preferiu cancelar os planos de divórcio.