Corpo de Jeff Machado, ator de Reis, é encontrado pela polícia do Rio de Janeiro

24/05/2023 | 14:11



Depois de mais de quatro meses desaparecido, o corpo de Jeff Machado foi encontrado pela polícia do Rio de Janeiro. O ator estava sendo procurado desde o dia 27 de janeiro de 2023.

De acordo com o jornal Metrópoles, o artista que ficou conhecido por participar de Reis novela da Record TV, teve os restos mortais encontrados em um baú enterrado.

Além de estar em uma profundidade de dois metros o corpo de Jeff também foi queimado e concretado. Ainda de acordo com o jornal, o advogado da família do ator confirmou a informação:

O corpo foi encontrado na segunda-feira em uma casa em Campo Grande. Está confirmado desde ontem [dia 23], no final do dia, pela perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o corpo é dele. A família já foi avisada por mim agora.

Segundo as informações a polícia do Estado do Rio de Janeiro vai continuar investigando o caso do ator, que morreu aos 44 anos de idade.