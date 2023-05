Anitta vai se apresentar na final da Champions League da UEFA e antecipa: - Óbvio que vai ter um momentão de funk

24/05/2023 | 14:11



É ela! Anitta está pronta para mostrar todo o seu talento com um show na final da Champions League da UEFA. Foi anunciado que a cantora foi confirmada como uma das atrações principais do grande evento e dividirá o palco com Burna Boy. Em vídeos promocionais, ela aparece equipada com um visual prateado ao som de Envolver.

Ao site oficial da UEFA, a artista declarou:

- Estou tão animada que a notícia finalmente saiu! Estou muito feliz por me apresentar no show de abertura da final da Champions League da UEFA pela Pepsi e mal posso esperar para ser a atração principal ao lado de Burna Boy. Vamos trazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo, então não deixe de sintonizar no dia 10 de junho - você não vai querer perder isso!

Já em entrevista ao colunista Lucas Pasin, a poderosa revelou o que os fãs podem esperar do show:

- Óbvio que vai ter um momentão de funk, e dessa vez os meus fãs vão ficar passados com a surpresa, não estão esperando. Terá também aquele momento de hits, como Envolver. Já decidimos o look, que será feito por um grande amigo meu. O visual seguiu todo o direcionamento do evento, mas tem muito da minha personalidade também, será divertido.

Anitta ainda revelou ser fã de Burna Boy, com quem se apresentará na final do campeonato.

- Quando soube que dividiria o palco com Burna Boy fiquei muito feliz. Sou fã e escuto todos os dias. Estive com ele no MET Gala e falamos: Caraca, vamos cantar lá e será incrível. Estamos empolgados demais.

Com o objetivo de apresentar a cultura brasileira ao mundo, ela frisou que a setlist terá um toque especial:

- Tem que ter a minha cultura. Burna Boy também faz isso na música dele, leva o povo dele, e eu quero o meu. E é neste momento que rola uma surpresa que eu tenho certeza que todos vão adorar.

Ao falar sobre a torcida, a artista confessou que gostaria que o Real Madrid tivesse chegado até a final, pois tem amigos no time. Infelizmente, o time foi eliminado na fase contra o Manchester City.

- Já passei férias com o Vinícius Jr., e ele me apresentou a galera do time quando eu estava na Espanha gravando Elite. Foi muito legal. Vinícius, Rodrygo e Éder Militão são meus amigos. Torcida era por eles.