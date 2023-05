20 atrações em New Orleans que você precisa visitar

Paulo Basso Jr.

De tão pitorescas, as atrações em New Orleans emprestam uma atmosfera única à cidade. Mais do que ser um chavão, esta frase se torna certeira quando se descobre que nenhum lugar dos EUA se parece com a famosa cidade da Louisiana que faz parte da Rota do Blues (ou Rota da Música).

Colonizada por franceses, entregue aos espanhóis e devolvida novamente aos franceses antes de ser finalmente comprada pela terra do Tio Sam, já em 1803, New Orleans criou uma atmosfera própria, baseada nos costumes das pessoas escravizadas que lá viviam e nos creoles, seus descendentes com os europeus colonizadores.

Assim surgiram a arquitetura singular da região, vista nos famosos sobrados avarandados do French Quarter (o centro histórico); os bondes charmosos pelas ruas; a comida repleta de especiarias, farta em frutos do mar e que dá água na boca; um clima um tanto quanto assombrado, potencializado pelas histórias do voodoo, tradição religiosa ainda bastante viva por lá; e, principalmente, um estilo musical que não demorou a conquistar o mundo: o jazz.

20 atrações em New Orleans

Paulo Basso Jr. French Quarter

É por essas e outras que quem procura o que fazer em New Orleans encontra uma gama de pontos turísticos amplos, com diversão garantida para pessoas de qualquer idade. Tem festa para todos de dia e de noite, em qualquer época do ano.

Confira 20 atrações em New Orleans que não podem ficar de fora do roteiro da viagem:

French Quarter, o bairro mais turístico de New Orleans. Bourbon St, a rua para quem busca farra. Mardi Gras, o famoso Carnaval de New Orleans. Second Lines, os bloquinhos de rua que animam a cidade. Preservation Hall, a casa de jazz clássica do French Quarter. Jackson Square, um dos maiores cartões-postais de New Orleans. Café Du Monde, a casa dos famosos beignets. French Market, para comprinhas de pimentas e até artigos de vodu. Riverwalk, caminhando às margens do Rio Mississipi. New Orleans Jazz Museum, para os fãs de música. Marigny, um bairro cheio de casas coloridas. Frenchmen St, onde ir a noite em New Orleans. JAMNOLA e outras joias de Bywater. Treme, para mergulhar na cultura de New Orleans. Louis Armstrong Park e Congo Square, em busca da origem do jazz. Central Business District, com lojas de grife, hotéis e restaurantes de luxo. The Sazerac House, para provar o drinque típico de New Orleans. Passeio de bondinho e o charme da linha verde. Garden District, onde estão as lindas mansões de New Orleans. Superdome, a casa do New Orleans Saints.

Aqui, você vê mais detalhes de todas essas atrações e ainda confere outras opções de passeios em New Orleans.

Onde ficar em New Orleans

Paulo Basso Jr. Four Seasons Hotel New Orleans

New Orleans conta com ótimos hotéis de luxo e também com bom custo-benefício. Minha dica para ficar bem localizado e pagar menos é fugir do French Market. No Central Business District e no Marigny, você encontra as melhores opções.

Confira dicas de onde ficar em New Orleans:

Four Seasons Hotel New Orleans

Este hotel é tão espetacular que eu fiz um texto inteiro sobre ele aqui. O bar do lobby, os restaurantes, o atendimento, os quartos, a vista.Tudo por lá é novo e reluzente. Inclusive, vale a pena visitar mesmo que não for hóspede, nem que for para provar a gastronomia local.

De quebra, a localização é perfeita, do lado do Riverwalk e na Canal St, perto das melhores atrações do Central Business District e do French Quarter.

Endereço: 2 Canal St, New Orleans

—

The Old No. 77 Hotel & Chandlery

Este simpático hotel no Central Business District fica a uma simples caminhada do French Quarter e oferece quartos honestos por bons preços. Tem uma recepção movimentada, com um bar e diversos sofás para bater papo com outros hóspedes.

Endereço: 535 Tchoupitoulas St, New Orleans

—

New Orleans Marriott

Há vários Marriott em New Orleans, mas o da Canal St. é o mais indicado, sobretudo pela localização, Os quartos são simples, mas amplos. Dali, você está a um pulo da Bourbon St e das atrações do Central Business District.

Endereço: 555 Canal St, New Orleans

—

Hotel Peter and Paul

Muito bom e com ótimos preços, este hotel em New Orleans é um achado. Em Marigny, de onde dá para caminhar até a Frenchmen St, fica em um prédio que já funcionou como escola e igreja. Tem quartos amplos e muito bem decorados e uma equipe simpática. De quebra, conta com um restaurante, um bar e uma sorveteria anexos.

Endereço: 2317 Burgundy St, New Orleans

—

Outros hotéis em New Orleans

O prêmio World Best Awards, da prestigiada publicação de turismo Travel + Leisure, selecionou os melhores hotéis de New Orleans para quem busca luxo e sofisticação. O Four Seasons Hotel New Orleans é um deles. Clique nos nomes para conferir mais detalhes dos outros:

