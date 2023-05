Apneia do sono: tecnologia monitora pacientes em risco de abandono da terapia

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/05/2023 | 13:55



A adesão ao tratamento da apneia do sono com o dispositivo CPAP é desafiadora para muitos pacientes. A revisão de estudos demonstrou uma taxa de adesão de aproximadamente 34% ao uso desse dispositivo por noites de 7h de sono – o que indica que uma parcela significativa das pessoas pode ter dificuldades em aderir ao uso regular. Além disso, a taxa de abandono também é preocupante, com números variando até 31% em um período de seis anos, e entre 8% a 14% no final do primeiro ano de tratamento no Brasil, conforme as pesquisas.

A baixa adesão e o abandono do tratamento com CPAP podem ocorrer por várias razões, incluindo desconforto com o dispositivo, dificuldades em ajustar-se ao uso do equipamento durante o sono, falta de compreensão sobre a gravidade da apneia do sono e seus efeitos na saúde, bem como problemas de aceitação psicológica do tratamento.

Tecnologias como telemonitoramento e aplicativos móveis também podem desempenhar um papel na melhoria da adesão. Essas ferramentas podem fornecer suporte contínuo aos pacientes, permitindo o acompanhamento remoto de seu progresso, feedback e motivação, além de oferecer recursos para solucionar problemas e melhorar a experiência do usuário.

É importante abordar os desafios da adesão ao tratamento da apneia do sono com CPAP, pois a terapia efetiva desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade do sono, na redução dos sintomas e na prevenção de complicações de saúde associadas.

Por isso, o acompanhamento permanente é importante para garantir que o paciente se mantenha em terapia. O uso do telemonitoramento por meio de equipamentos de CPAP com conectividade é um facilitador para o seguimento, pois adiciona conveniência, facilita a identificação de problemas e é capaz de melhorar a adesão inicial ao uso de CPAP, atingindo 72% nos primeiros 90 dias ou até 83% em pacientes brasileiros quando se associa a outro dispositivo – levantamento do myAir, aplicativo para engajamento do paciente que analisou dados no Brasil, México e Estados Unidos.

O sistema AirView já permitia ao profissional de saúde acessar dados de seus pacientes, compartilhar insights clínicos com outros profissionais e realizar intervenções à distância. Nesta próxima semana, a ResMed lança o Monitoring Solutions, durante a 28ª edição da Feira Hospitalar. O produto é um novo portal digital complementar que permite obter dados e informações sobre toda a base de pacientes, gerando melhor caracterização da população em tratamento, cálculo de estatísticas gerais e a segmentação de pacientes.

Outras funções como a estimativa da taxa de abandono de terapia e a filtragem por problemas terapêuticos permitem ao usuário identificar os pacientes mais fragilizados. A análise de adesão dos últimos 30 dias permite acompanhar pacientes em risco de abandono, mesmo que tenham sido bem-sucedidos na fase inicial de terapia. Informações relativas às máscaras utilizadas no tratamento e à data de início do uso permitem estimar o melhor momento para substituí-las por completo ou suas partes consumíveis, já que essa prática impacta em melhores índices de adesão à terapia.