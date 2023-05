Esposa de Tom Hanks esclarece que ator não deu bronca em homem no Festival de Cannes 2023

24/05/2023 | 13:11



Tom Hanks e Rita Wilson apareceram juntos no tapete vermelho do Festival de Cannes 2023 para a estreia mundial do novo filme Asteroid City, no qual ambos aparecem. Dentre os diversos cliques e registros do casal no evento de cinema, um chamou atenção e viralizou nas redes sociais.

Nele, o ator aparenta estar brigando com um homem, pois está com uma expressão fechada e gesticulando com as mãos. No entanto, sua esposa e o gerente de relações públicas que teria sido repreendido quebraram o silêncio sobre o que realmente aconteceu.

Rita compartilhou o registro nas redes sociais e esclareceu:

Isso se chama não consigo te ouvir, as pessoas estão gritando, o que você disse? Para onde devemos ir? Mas isso não vende histórias! Boa tentativa. Tivemos um grande momento! Vá ver Asteroid City!

Após usuários do Twitter o confundirem como um segurança e questionarem o que aconteceu Vincent Chapalain escreveu:

Eles apenas me perguntaram se deveriam voltar para o início do tatame com o resto da equipe de filmagem (não sou segurança).