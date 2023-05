Katy Perry está disposta a perder salário de 125 milhões de reais e sair do American Idol

24/05/2023 | 13:10



Perda de salário! A cantora Katy Perry, que está no ar como jurada do American Idol há seis anos, está disposta a sair do programa, pois está se sentindo mal representada pelo reality show de talentos. A informação foi publicada pelo jornal Daily Mail e, caso ela realmente saia do espetáculo, ela deixará de ganhar um salário de 25 milhões de dólares (aproximadamente 125 milhões de reais).

Ainda segundo o veículo de comunicação, a artista global crê que foi deixada embaixo do ônibus pela produção algumas vezes durante os episódios, além de achar que a edição faz com que ela seja vista como uma jurada desagradável.

E, realmente, Katy está recebendo duras críticas dos fãs do shows nesta temporada. A cantora foi acusada de envergonhar uma das participantes, Sara Beth Liebe, ao dizer que a concorrente estava fazendo alusão à vida sexual em sua apresentação. Além disso, a musicista chegou a ser vaiada em abril, quando criticou a roupa de outra participante.

Logo, esta temporada de episódios está sendo mais difícil que as outras e a opção de deixar o programa é avaliada pela jurada. Ainda de acordo com o jornal britânico, Katy acredita que alguns comentários poderiam ter sido removidos durante a edição.