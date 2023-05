Traseira do iPhone tem touch? Saiba ativar comandos rápidos

Bianca Bellucci

A parte traseira do iPhone esconde um recurso que nem todos os usuários conhecem. A partir do iPhone 8 e do sistema operacional iOS 14, o aparelho é equipado com touch, que permite configurá-lo para comandos rápidos, como ativar a assistente de voz Siri, tirar print da tela, acionar a câmera e muito mais. Veja como usar a função.

1. Em seu iPhone, acesse “Ajustes”. Em seguida, dê um toque em “Acessibilidade”.

2. Clique em “Toque”.

3. Vá até “Tocar Atrás”.

4. Selecione o tipo de toque que acionará um comando rápido: “Duplo” ou “Triplo”.

5. Agora, basta selecionar o comando desejado entre as opções disponíveis. Assim, sempre que der os toques na traseira do iPhone, ele será acionado.

Veja em capturas como ativar comandos rápidos disponíveis na traseira do iPhone:

Passo 1 | Crédito: Reprodução/iOS Passo 1 | Crédito: Reprodução/iOS × Passo 2 | Crédito: Reprodução/iOS Passo 2 | Crédito: Reprodução/iOS × Passo 3 | Crédito: Reprodução/iOS Passo 3 | Crédito: Reprodução/iOS × Passo 4 | Crédito: Reprodução/iOS Passo 4 | Crédito: Reprodução/iOS × Passo 5 | Crédito: Reprodução/iOS Passo 5 | Crédito: Reprodução/iOS ×