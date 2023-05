Gabi Martins nega rumor de affair com Bruninho

24/05/2023 | 11:11



Os rumores sobre a vida amorosa de Gabi Martins seguem a todo vapor. Após boatos de que ela tinha trocado beijos com o jogador de vôlei Bruninho, a cantora informou que não está rolando nada entre ela e o atleta, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles.

O boato de que ela e o atleta estivessem tendo algo mais sério começou após eles supostamente terem sido flagrados juntos no último fim de semana, quando os dois frequentaram uma famosa balada na capital paulista. Entretanto, não passaram de suposições, já que a assessoria de imprensa da famosa negou à colunista que esteja acontecendo algo entre eles.

Desde seu término com o influenciador Lincoln Lau, em março deste ano, Gabi não assumiu nenhum relacionamento amoroso publicamente, mas está seguindo e aproveitando sua vida. Enquanto Bruninho, que atualmente está de folga e deve se apresentar à Seleção Brasileira em breve, estava em São Paulo para comemorar o evento de um amigo.

Nova música de Gabi Martins

Na última semana, a cantora divulgou Indereço, um single inspirado na traição de seu ex-namorado com a modelo Kamille Millane. Na época da exposição, chegaram a compartilhar capturas de tela da moça escrevendo algumas palavras erradas, incluindo a palavra indereço ao fazer referência à palavra endereço. E Gabi fez do limão uma limonada!

Quando anunciou a chegada da faixa, a artista chegou a ser ameaçada pela modelo envolvida na traição dizendo que iria processá-la caso ela fosse exposta no lançamento. Logo após o lançamento, a influenciador registrou um boletim de ocorrência contra Gabi e usou a acusação de cyberbullying.