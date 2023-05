Palavra do Leitor

Da Redação



Avenida dos Estados

‘Em 1ª visita ao Grande ABC, governador entrega Av.dos Estados em Santo André’ (Primeira Página, dia 18). Santo André é uma cidade estratégica logisticamente, com uma circulação monumental de veículos, responsáveis pelo transporte de trabalhadores e mercadorias a várias cidades em nosso e em outros Estados. Com este trabalho de vossa excelência com o nosso prefeito, demonstram visão e capacidade gestora. Com esta ação nesta importante via, Santo André tem recebido muita atenção do prefeito em vários setores, no entanto estamos sempre precisando de apoio para outros projetos. Com certeza contaremos com vosso apoio. Nossos sinceros agradecimentos a ambos pela capacidade gestora. Sr. governador, continue seu trabalho sem discriminação política ideológica com todos os prefeitos que representam a célula política do Estado. Agradeço e parabenizo o Diário pela oportunidade e pelos 65 anos de transparência jornalística.

Euclides Marchi - Santo André

Racismo no futebol – 1

Mais uma vez o cidadão brasileiro Vinicius sofre humilhação no Exterior pelo simples fato de ser negro (Esportes, ontem). O Itamaraty precisa se pronunciar mais contundentemente sobre esse fato, diretamente inerente ao seu dever de atuação. Não basta na recente eleição ter sido decidida a troca de governo, é preciso provar que racismo não será mais tolerado e, em nome do Estado brasileiro, endereçar nota àquele pais, comunicando que nosso povo repudia esse ato, e exige providencias urgentes. O Itamaraty precisa justificar seu orçamento bilionário. Esse crime não pode ser banalizado – como muitos fazem, e nem querer colocar a culpa na vítima.

Evaristo de Carvalho Neto - Santo André

Racismo no futebol – 2

Inadmissível o comportamento racista da torcida espanhola contra o brasileiro Vinicius Jr. Vini, se os espanhóis não o querem por aí, por aqui o Palmeiras lhe receberá de braços abertos.

Vanderlei Retondo - Santo André

Brasil e Venezuela

O Brasil segue a mesma trajetória para se tornar outra Venezuela. No início, Nicolás Maduro tinha adversários concorrentes à presidência derrotados ou alijados por algum infundado motivo. Mais adiante aumentou o número do equivalente aos nossos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) para, legalmente, permitir sua constante reeleição, prender ou retirar do processo eleitoral o concorrente e, para assegurar o apoio, valorizou as forças armadas – assim se mantém no poder. A mídia controlada ou banida, a economia bagunçada, carestia e faltando tudo, o povo faminto e na miséria se deslocando para outros países, inclusive os ianomâmis fugindo para o Brasil. Aos poucos, o Brasil está venezuelano. O difícil para os brasileiros mais humildes será saber para onde fugir, quem os irá acolher.

Inclusão

Uma das promessas de campanha de Lula foi ‘incluir o pobre no orçamento’, repetida à exaustão por Haddad, Tebet e outros ministros, mas será que a luxuosa hospedagem no hotel londrino, com diárias de R$ 37mil, faz parte deste tipo de inclusão? O pior de tudo é que mesmo diante deste gasto exorbitante Lula ainda teve a cara de pau de pedir dinheiro ao rei Charles III para a nossa Amazônia.

Roberto Saraiva Romera - São Caetano

Floresta Amazônica

A Foz do Rio Amazonas bem como a floresta Amazônica não podem ser mais tão afrontados, pois valem mais se conservados em pé e o futuro nos dirá. O Ibama é o órgão a ser ouvido. Será que esta insistência não é para criar mais cargos para os aliados? Temos tristes lembranças dos impactos ambientais de Belo Monte.

Tania Tavares - Capital