Escândalo na USCS

A ascensão de Leandro Prearo à reitoria da Universidade Municipal de São Caetano, em outubro de 2020, jogou névoa sobre uma das instituições educacionais mais solares e importantes do Grande ABC. Jovem, vaidoso e ambicioso, o comandante da USCS tem dado passos perigosos que estremecem a credibilidade da escola de ensino superior. Um deles, revelado hoje em reportagem investigativa realizada pela equipe deste Diário, expõe relações nada republicanas entre a direção da autarquia, sustentada com dinheiro público pago pelos contribuintes são-caetanenses, e políticos do alto escalão do Palácio da Cerâmica, sede do Executivo municipal. É preciso investigação rigorosa do caso.

Prearo assinou em 2020, apenas alguns dias após assumir a cadeira de reitor, contrato de aluguel de imóvel, localizado à Rua Pernambuco, onde viria a funcionar, inaugurado dois anos depois, o Hospital Veterinário da USCS. O acordo, de 60 meses e com reajustes anuais pré-definidos, fora do padrão de mercado (que utiliza o IGPM como base para o aumento), foi fechado sem licitação. A história começa a ficar suspeita quando se revela que um dos donos do edifício é Luiz Aires da Silva Sequeira, marido de Cibele Cristine Remondes Sequeira, que vem a ser professora de medicina da universidade e braço-direito da secretária de Saúde do município, Regina Maura Zetone.

Acordo de compadres, utilizado como fachada para acessar dinheiro público? Não se pode assegurar nada neste sentido antes que investigação minuciosa seja feita para descobrir quais critérios levaram o reitor da USCS – que não esconde de ninguém a pretensão de ser candidato a prefeito na sucessão de José Auricchio Júnior (PSDB), líder do grupo político a que ele pertence, no ano que vem – a alugar justamente o prédio do marido de uma das professoras da universidade e governista até o último fio de cabelo, a ponto de estar substituindo Regina Maura, durante as férias desta, na Secretaria de Saúde desde a última segunda-feira. Com a palavra, os promotores e os vereadores.