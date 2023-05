Príncipe Harry e Meghan Markle se pronunciam após serem acusados de usarem perseguição de paparazzi como marketing

24/05/2023 | 10:10



Eles aumentam, mas não inventam? Ao que parece, Meghan Markle e Príncipe Harry não gostaram nadinha de serem acusados pelo jornal The New York Times de usarem a perseguição que sofreram por paparazzi como marketing e decidiram se pronunciar sobre o episódio.

No início de maio de 2023, o casal estava em Nova York, nos Estados Unidos, quando um grupo de fotógrafos o seguiu com o carro. Na época, a porta voz disse à People que a situação foi altamente agressiva e quase catastrófica. Harry, inclusive, teria até comparado a experiência com o episódio trágico que resultou na morte de sua mãe, Lady Diana, quando sofreu um acidente de carro em Paris, em 1997.

Contudo, a história não foi muito bem vista pela imprensa internacional, que acusou o casal de exagerar nos fatos. Diante dos boatos, Harry e Meghan emitiram um comunicado oficial por meio da porta-voz Ashley Hansen ao Page Six.

Respeitosamente, considerando a história da família do duque, seria preciso não pensar em nada sobre o casal ou qualquer pessoa associada a eles para acreditar que isso foi algum tipo de golpe de relações públicas. Francamente, acho isso abominável.