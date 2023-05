Ainda tem tempo: dicas de preenchimento da declaração do IR

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/05/2023 | 09:55



A Receita Federal espera receber, este ano, cerca de 39 milhões de declarações do imposto de renda referente ao ano de 2022. O período para entrega vai até 31 de maio. Alexandre Costa, professor do curso de Ciências Contábeis da Strong Business School diz que uma das principais novidades é que o contribuinte poderá utilizar a declaração pré-preenchida já na abertura do período de entrega do documento, disponível tanto pelo Programa Gerador de Declaração (PGD), via computador, quanto pela solução Meu Imposto de Renda, online ou em aplicativo para iOS ou Android. Além disso, quem optar por receber a restituição por Pix terá prioridade nos lotes de restituição de pagamento. Veja outros pontos importantes.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Obrigatoriedade

Se você apenas vendeu ações em bolsa de valores abaixo de R$ 40 mil e não realizou operação com incidência de imposto não precisa declarar.

Acesso

Agora você pode autorizar pessoas para que possam fazer a Declaração do Imposto de Renda por você. Para isso, basta baixar o app da Receita Federal em seu celular e seguir as instruções.

Restituição

Quem usar a declaração pré-preenchida ou optar pela restituição via Pix terá prioridade nos lotes de pagamento da restituição.

Pré-Preenchida

Novos dados serão recuperados para sua declaração pré-preenchida: bancários, fundos de investimentos, imóveis, doações e criptoativos. Esse modelo de declaração está disponível em todas as plataformas da Receita Federal: programa IRPF para computador, aplicativo Meu Imposto de Renda para tablets e celulares, e sistema e-CAC. Basta selecionar a opção “Iniciar declaração a partir da pré-preenchida” na tela de abertura e fazer o login GOV.BR.

Formas

Disponibilizada nova forma de acesso ao Meu Imposto de Renda, com autenticação com a conta pelo site www.gov.br, diretamente pelo site da Receita Federal.

Padrão visual

Adaptação do sistema Meu Imposto de Renda para o novo padrão de identidade visual, utilizando o design system do Governo Federal. Este novo padrão visual foi lançado para facilitar a visualização e a identificação dos campos e valores a serem preenchidos.

Transmissão

Foi desenvolvido um novo programa, com informações mais completas sobre as críticas e validações para o envio da declaração. Este software faz parte do próprio programa do imposto de renda, de forma unificada.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Transparência

Será divulgado no site da Receita Federal os números de declarações de 2023 recebidas, atualizado a cada hora. A Receita Federal já recebeu de mais de 13 milhões de declarações entregues.

Documentação necessária para o preenchimento da declaração de IR 2023

Além dos documentos de identificação, como RG, CPF, certidão de nascimento, título de eleitor, cópia das duas últimas declarações de IR e seus respectivos recibos de entrega e dados da conta bancária para restituição do IR, cada um dos itens da declaração pedem documentos específicos. São eles:

1. Informe de rendimentos

Informe de rendimentos de todas as empresas que trabalhou ou prestou serviços em 2022;

Informe de rendimentos de todos os bancos e instituições financeiras em que têm conta ou aplicações financeiras;

Recibo de pagamento de aluguel ou o informe de rendimentos da imobiliária;

Para quem sacou FGTS e recebeu seguro-desemprego, os comprovantes com os rendimentos estão disponíveis pelo site ou aplicativo da Caixa ou do governo federal;

Informe de rendimentos do INSS para aposentados ou pensionistas.

2. Para declarar bens e imóveis

Quem vendeu carro, imóvel ou outros bens de valor no ano passado deve buscar os contratos, as escrituras, as notas fiscais e demais recibos que correspondam à transação. Os documentos devem informar nome, CPF ou CNPJ do comprador e do vendedor, valores da negociação e forma de pagamento;

Para bens financiados, é preciso informar o banco, o montante financiado, o valor da entrada e das prestações;

Para quem tem casa própria, financiada ou já quitada, é preciso ter é a folha inicial do carnê do IPTU.

3. Informe de despesas

Recibos e notas fiscais de gastos com consultas médicas, odontológicas, exames, internações, aparelhos ortopédicos, próteses e despesas com planos de saúde;

Recibos e notas fiscais de gastos com escolas de ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação ou ensino técnico.

4. Demais informações

Comprovante de pagamento ou recebimento de pensão alimentícia;

Documentos que comprovem doações e heranças;

Informações sobre dívidas, como crédito consignado ou empréstimo pessoal.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Assessoria presencial

Para quem ainda tiver dúvidas, os estudantes do curso de Ciências Contábeis da Strong Business School da unidade de Santo André, estarão de plantão amanhã (25), das 17h às 19h.