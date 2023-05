Santo André sofre derrota para o Sesi por diferença de 36 pontos no Interior

Da Redação



24/05/2023 | 09:43



Foi um massacre. A AD Santo André perdeu ontem à noite do líder Sesi, por 77 a 41, jogo válido pela 12ª rodada da Liga de Basquete Feminino. Com 22 pontos anotados, a ala Jaqueline de Paula, do time anfitrião, terminou como cestinha da partida, realizada no Ginásio de Esportes do Sesi, em Araraquara, Interior paulista, com a presença de 418 torcedores.

A maior pontuadora do quinteto andreense foi a ala-pivô Sassá Gonçalves, que anotou nove. Com nova vitória – a 11ª em 12 jogos –, o Sesi isolou-se ainda mais na liderança do torneio, com 23 pontos. Já o time de Santo André atingiu os 19 e se mantém na terceira colocação, com a mesma pontuação do Sampaio Basquete, que, no entanto, tem uma partida a menos.

Na próxima rodada, agendada para 8 de junho, Santo André viaja de novo ao Interior paulista para buscar a reabilitação na competição diante do Bax Catanduva, no Ginásio de Esportes Anuar Pachá, às 19h30. Já a equipe araraquarense volta às quadras no dia 10, às 18h, novamente em seus domínios, para medir forças com o vice-líder Sampaio Basquete.