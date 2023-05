Taxas de juros sustentam queda da véspera com aprovação do arcabouço e exterior

24/05/2023 | 09:43



Os juros futuros operam em queda na manhã desta quarta-feira, 24, dando continuidade ao movimento da véspera e refletindo a aprovação do texto-base do arcabouço fiscal, e em sintonia com a queda do dólar ante o real e dos rendimentos dos Treasuries. O texto-base da nova regra de controle das contas públicas foi aprovado com folga, com 372 votos favoráveis, 108 contrários e uma abstenção.

Às 9h26 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava em 13,285%, de 13,294% no ajuste anterior, e o para janeiro de 2025 caía para 11,64%, de 11,68%. O vencimento para janeiro de 2027 recuava para 11,13%, de 11,19%, e o para janeiro de 2029 recuava para 11,43%, de 11,19% no ajuste de ontem. O dólar caía 0,58% no mesmo horário, a R$ 4,9433.