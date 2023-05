EC São Bernardo recebe o São José atrás da 1ª vitória

Pedro Lopes

24/05/2023 | 09:34



O EC São Bernardo volta a campo na tarde de hoje pela quarta rodada do Paulistão Feminino. As meninas do Cachorrão enfrentam o São José em casa, no Estádio Baetão, às 15h, em busca da reabilitação no campeonato. A equipe do Grande ABC vem de derrota para o Red Bull Bragantino na última rodada, em jogo realizado no Interior, em Santana de Parnaíba. A partida será transmitida no YouTube, pelo canal Futebol Paulista.

A derrota na rodada passada para as Bragantinas foi um balde de água fria para as meninas do Cachorrão. Os dois gols no fim da partida sacramentaram a segunda derrota seguida da equipe de São Bernardo, que amarga a décima posição na tabela, com apenas um ponto conquistado, ficando à frente das equipes do Pinda e do Realidade Jovem.

As adversárias também chegam para o confronto desta tarde com um resultado negativo na rodada passada. A equipe do São José foi derrotada pelo Santos, por 1 a 0, dentro de casa, em São José dos Campos.

Com o objetivo de estar entre as primeiras posições na tabela de classificação, o EC São Bernardo quer usar a torcida a favor e conquistar a primeira vitória no Paulistão, para engrenar de vez na competição.

O técnico Prisco Palumbo terá como desfalque Vi Cardoso, que saiu lesionada aos três minutos do segundo tempo contra o Red Bull Bragantino. A tendência é que Amandinha, que entrou em seu lugar, comece na equipe titular. A capitã Natalia Luana segue como dúvida para a partida, em virtude do tratamento de sua lesão e da ausência no treinamento.