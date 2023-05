Saúde de Santo André amplia rede de cuidados paliativos

Da Redação



24/05/2023



A Secretaria de Saúde de Santo André ampliou a atuação da Linha de Cuidados Paliativos, criada com o objetivo de aliviar o sofrimento de pacientes com doenças que ameacem a vida, por meio de tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Criada há três anos, a iniciativa estava incluída no SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) e no CHM (Centro Hospitalar Municipal), e agora chega às UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). Para ter acesso ao ambulatório, o paciente precisa ser encaminhado por equipamento de saúde pública, como unidade de referência, centro de especialidades ou da rede de urgência e emergência.

O Ambulatório de Cuidados Paliativos atua com equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e nutricionistas. O atendimento é voltado para pacientes, mas também se estende a familiares e a pessoa vinculada ao paciente e que tenha, de alguma forma, sua vida afetada pelo processo do adoecimento.

“Mais do que dar todo o suporte ao paciente, é preciso também cuidar dos seus familiares, aliviando parte do sofrimento e oferecendo amparo para que eles enfrentem esses momentos mais fortalecidos”, disse o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

De acordo com a responsável pelo Ambulatório de Cuidados Paliativos, a médica geriatra e paliativista Leticia Sousa Teixeira Cordeiro, muitas pessoas ainda têm preconceito e desconhecem o olhar paliativo. “O cuidado paliativo é uma forma de cuidar com amor e de forma humanizada, proporcionando um olhar individualizado, respeitando as crenças e a biografia daquela pessoa. A família também é acompanhada e participa de grupos variados. A gente sabe que o cuidado em casa é muito pesado para o cuidador, precisa dar banho, trocar curativo e, além disso, há a carga psicológica, pois a pessoa está perdendo esse familiar importante”, disse.