Cauã Reymond e Grazi Massafera posam juntos no aniversário da filha e fãs se emocionam: Queria essa volta

24/05/2023 | 09:10



Cauã Reymond e Grazi Massafera protagonizaram um clique fofíssimo com a filha Sofia, na última terça-feira, dia 23, no aniversário de 11 anos de idade da pequena. Alguns internautas acharam tão lindo o momento da família reunida, que até chegaram a pedir a volta do casal.

Nas redes sociais, Grazi celebrou muito a data e escreveu:

Hoje o dia dela o maior amor desse mundo ! Ela me transforma a menina dos meus olhos inteligente,generosa bem humorada teu sorriso é festa no meu coração. Sofia 11 anos.

Já Cauã, que está atualmente na novela Terra e Paixão, declarou:

Ela não para de crescer.️ Maior Amor do mundo.

Nos comentários da publicação, anônimos e famosos parabenizaram Sofia. Mas teve quem também pedisse a volta do casal. Será?

Vale lembrar que Cauã Reymond terminou o casamento com Mariana Goldfarb recentemente.

Queria essa volta, comentou uma internauta.

Meu coração até disparou! Seria meu sonho esse casal de novo, escreveu uma fã.

Vejo esses dois juntos ainda, declarou outra.

Ai, achei que tinham voltadooo!, escreveu uma internauta.

Cauã e Massafera foram casados de 2007 a 2013.