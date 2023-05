Diadema terá duas semanas de atrações musicais no São João

Renan Soares

do Diário do Grande ABC



24/05/2023 | 09:05



Um dos períodos mais aguardados do ano pelas extensa agenda de comemorações, junho promete ser de festa em Diadema. O Paço anunciou nesta semana as diversas atrações musicais que serão responsáveis por agitar o São João no município, que acontece neste ano dos dias 23 de junho a 2 de julho. Nomes como Mariana Aydar, Barra da Saia, Circuladô de Fulô e Rastapé marcarão presença no evento, realizado na Praça da Moça.

A festa de São João começa na sexta-feira (23 de junho), às 18h, com apresentações da Orquestra Sanfônica e Lira Musical de Diadema. Em dias da semana, além da abertura, haverá celebrações nos dias 27 (Luiz Amorim e Forró Pesado), 28 (Nego do Acordeon e Gaviões do Nordeste), 29 (Neguinho Baia e Fabrício Ramos) e 30 (Violeiros de Diadema, Rafael Baladeiro e Forró Konsiderado).

Aos sábados e domingos a programação começa mais cedo, às 14h. No primeiro fim de semana, dias 24 e 25, Mariana Aydar e Barra de Saia são, respectivamente, as atrações principais. Já em 1° e 2 de julho, Circuladô de Fulô sobe ao palco no sábado, com a banda Rastapé fechando as apresentações no último dia de celebração. Nos quatro dias haverá aulas abertas de forró e quadrilha, além de apresentação de grupos dos gêneros de dança.

“Pela experiência da edição anterior, a primeira presencial, esperamos um público de 80 mil pessoas. Estamos preparando o evento com muito carinho, há um aumento na estrutura, já que na primeira tínhamos uma expectativa restrita do que poderia acontecer. Agora, com a população sabendo o que foi a última organização, entendemos que existe a aceitação, pela pauta de São João, já que Diadema é uma cidade muito nordestina, e pela programação cultural”, afirma o secretário de Cultura de Diadema, Deivid Couto.

A gastronomia também será foco do evento, com 25 barracas disponibilizadas aos visitantes. No cardápio, alimentos como tapioca, vinho quente, milho cozido e paçoca. “Vamos trabalhar com as entidades sociais do município e com os empreendedores da economia solidária. O que pedimos a eles é que seja, predominantemente, comidas típicas do Nordeste e Sul de Minas Gerais, que retratam o São João”, destacou o secretário.

As principais atrações começam às 19h, com as quadrilhas, seguidas das bandas. O secretário destaca ainda que os visitantes do evento terão ainda a oportunidade de exercer a solidariedade, já que no local será possível doar um quilo de alimento não perecível, agasalhos, e cobertores para a campanha Aquece Diadema, para arrecadação de itens destinados às instituições assistenciais da cidade.

Para os dias 10 e 17 de julho, estão programados eventos com a presença do Trio Marajó circulando a cidade em um trio elétrico e convidando os moradores para a celebração. Em 2022, o São João de Diadema foi realizado entre os dias 16 de junho e 3 de julho e recebeu cerca de 70 mil visitantes.