Palmeiras x Cerro Porteño: Mayke analisa desafio desta quarta-feira

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/05/2023 | 08:56



O Palmeiras poderá conquistar sua classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Com uma vitória nesta quarta-feira (25), diante do Cerro Porteño do Paraguai, o clube pode garantir a passagem de fase na competição continental. Para Mayke, lateral direito do clube, conquistar a classificação para a próxima fase é uma das grandes prioridades do grupo neste momento.

Com seis pontos e na segunda colocação do grupo C, no qual o Bolívar é o líder com a mesma pontuação, com a vitórias dos líderes, a chave poderá definir os dois clubes como classificados. Para Mayke, a partida diante dos paraguaios será um confronto difícil atuando fora de casa, mesmo a equipe tendo conseguido vencer por 2 a 1 no confronto de ida da Libertadores.

“O passado não entra no jogo. Quando o juiz apita, é uma história nova. A equipe atual do Cerro Porteño é muito boa, foi muito difícil o jogo no Morumbi. Esperamos fazer uma boa partida no Paraguai, sabendo da dificuldade que vamos encontrar, para encaminharmos nossa vaga nas oitavas de final da Libertadores novamente”, afirmou Mayke à Betfair.

Segundo a análise da Betfair, o Palmeiras é o favorito para vencer contra o Cerro Porteño fora de casa nesta quarta, os números mostram que as chances de vitória são de 55% (odd de 1.7). Os donos da casa aparecem com 20% (odd de 4.26) e o empate fica em 25% (odd de 3.75). O Verdão também lidera a corrida para terminar a fase de grupos como líder do Grupo C, segundo a casa de apostas, são 77% de probabilidade de passar em primeiro lugar.

O camisa 12 também comentou sobre a maratona de jogos do Palmeiras nas últimas semanas. A equipe vem de 13 jogos de invencibilidade, com 9 vitórias e 4 empates entre jogos da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Na última semana, venceu o confronto de ida da Copa do Brasil contra o Fortaleza por 3 a 0 no Allianz Parque, e empatou o clássico contra o Santos fora de casa, pelo Brasileirão no sábado.

“Temos um elenco bom e qualificado para enfrentarmos esse tipo de sequência na temporada. Todo jogador do nosso grupo é importante e sabemos disso. A oportunidade pode aparecer a qualquer momento e, por isso, estamos sempre preparados e motivados, independentemente da competição que vem pela frente”, pontuou.

Mayke finalizou a entrevista exclusiva para a Betfair analisando a temporada de 2023 do clube, que já conquistou o título da Supercopa do Brasil e o Campeonato Paulista. “Já ganhamos dois títulos no ano e isso só nos deixa ainda mais com fome para conquistar mais. Nosso objetivo é brigar e dar o nosso melhor em todas as competições. O título é sempre a consequência do nosso trabalho. Sabemos do nosso potencial e vamos trabalhar cada vez mais”, disse.

Aos 30 anos, Mayke está na sua sétima temporada pelo Alviverde. O jogador conquistou 10 títulos em 218 jogos pelo clube. Em 2023, atuou com o técnico Abel Ferreira em 18 das 30 partidas no ano, conseguindo 10 assistências para finalização e 14 desarmes certos desde o início da temporada.