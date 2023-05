Celtics reagem sob comando de Tatum, vencem Heat e respiram na final do Leste na NBA

24/05/2023 | 08:34



O Boston Celtics ganhou sobrevida na final da Conferência Leste da NBA. Na noite desta terça-feira, Jayson Tatum desencantou na série melhor de sete jogos e liderou a equipe na vitória sobre o Miami Heat por 116 a 99, na casa do rival. O triunfo fez os fãs dos Celtics respirarem aliviados por evitar uma dura "varrida" nos playoffs.

O Heat entrou nesta série como coadjuvante, mas vinha surpreendendo o favorito de Boston. Mas o que se via até a noite de terça era o domínio completo da equipe da Flórida. O Miami venceu as três primeiras partidas do confronto, sendo duas delas disputadas em Boston, e tinha tudo para fechar a série nesta terça, diante de sua torcida.

O plano corria como o esperado ao longo do primeiro tempo, quando o Heat abriu vantagem e parecia seguir o roteiro sonhado pelos torcedores. Mas Jayson Tatum tratou de acabar com a festa dos anfitriões ao liderar uma forte reação dos visitantes. Com uma atuação segura e única, em meio a desempenhos abaixo do esperado, ele foi o cestinha da partida e ainda anotou um "double-double" com seus 33 pontos e 11 rebotes.

"Estamos apenas tentando salvar a nossa temporada", desabafou Tatum ao fim da partida. "Não podemos relaxar. Temos que manter o mesmo nível de intensidade, o mesmo padrão mental, o mesmo foco no próximo jogo", comentou o técnico dos Celtics, Joe Mazzulla.

Tatum contou com o apoio de Jaylen Brown, autor de 17 pontos, e Derrick White (16). Pelo Miami Heat, Jimmy Butler fez a sua parte, com 29 pontos, nove rebotes e cinco assistências. Gabe Vincent contribuiu com 17 pontos, enquanto Caleb Martin, com 16.

Ciente das dificuldades vividas pelos Celtics nesta série, o treinador disse que o time de Boston fará jogos de "vida e morte". "Nós, na verdade, não temos escolha. É vida ou morte. Vamos ficar juntos nessa", declarou.

Os números estão contra os Celtics. Na história da NBA, nenhum time conseguiu reverter uma desvantagem de 3 a 0 numa série de playoffs. No total, 150 times se encontraram nesta situação difícil ao longo da história da competição. E nenhum conseguiu buscar a grande virada.

Com a vitória desta terça, os Celtics reduziram a vantagem dos Miami Heat para 3 a 1. O time da Flórida segue a uma vitória do título do Leste e da vaga na grande final da NBA. Os times voltam a se encontrar na noite de quinta-feira, em Boston.

O futuro vencedor desta série vai enfrentar na final o Denver Nuggets, que despachou o Los Angeles Lakers na decisão da Conferência Oeste.