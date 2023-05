Saúde de Santo André recebe R$ 5 milhões

Da Redação



24/05/2023 | 08:29



A saúde de Santo André receberá R$ 5 milhões de recursos federais. A garantia foi dada ontem pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), que fez o anúncio em Brasília ao lado do prefeito Paulo Serra (PSDB) e da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), que participaram de evento ao lado do número 2 do governo brasileiro para discutir e fortalecer a indústria química nacional. Alckmin também apresentou repasses a entidades do município. “Os recursos à Prefeitura serão para ajudar no pagamento do piso da enfermagem, além da inclusão de mais 17 profissionais na relação do programa Mais Médicos em Santo André”, disse o vice-presidente.