América-MG perde do Defensa y Justicia e fica perto da eliminação na Sul-Americana; Goiás vence

23/05/2023 | 23:09



O América-MG praticamente deu adeus à sua participação na Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira, chegou a ficar duas vezes à frente do marcador, mas levou a virada para o Defensa y Justicia por 3 a 2, em plena Arena Independência, pela quarta rodada.

Com o resultado, o América-MG seguiu na terceira posição do Grupo F, com quatro pontos, atrás do Defensa y Justicia, com nove, e do Millonarios, com sete. O time colombiano enfrentará o Peñarol.

O América tentou deixar o Brasileirão de lado para focar na Sul-Americana. O time mineiro não vive um grande momento, mas começou o jogo pressionando o adversário e abriu o placar logo aos 11 minutos. Juninho cruzou para Aloísio, que fez o pivô e ajeitou para Benítez. O meia bateu rasteiro para fazer 1 a 0.

O América teve chances de fazer o segundo, mas pecou na finalização e viu o Defensa y Justicia deixar tudo igual aos 28 minutos. Alê tentou cruzar a bola na linha defensiva e entregou de presente para Togni. O meia chutou com precisão para igualar o placar.

O time argentino ficou perto de virar aos 31 minutos, quando Matheus Cavichioli fez grande defesa na tentativa de Nicolas. Mas foi o América que voltou a ficar na frente do marcador. Aos 44, Benítez deu bela assistência para Mastriani fazer 2 a 1 em uma cabeçada no ângulo.

No segundo tempo, o Defensa não deixou o América respirar e empatou no primeiro lance. Togni recebeu de fora da área, cortou a marcação e bateu com categoria para empatar. A resposta da equipe mineira foi com Benítez, que fez Unsain trabalhar.

O América foi cansando e viu o Defensa virar aos 23 minutos. Julian López recebeu fora da área, girou em cima do defensor e soltou a bomba para fazer 3 a 2.

O gol tirou o América do rumo. O time mineiro não se encontrou mais e acabou conhecendo mais uma derrota na Sul-Americana.

Na próxima rodada, o América-MG enfrenta o Millonarios na terça-feira, às 21h, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 19h, o Defensa visita o Peñarol, no Campeonato del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai.

Mais cedo, o Goiás sofreu, mas, com um time misto, conseguiu derrotar o Universitário-PER por 1 a 0, no estádio da Serrinha, com direito a golaço de Apodi, que retornou ao clube após contrair dengue.

A vitória deixou o Goiás perto da classificação. O time esmeraldino é o líder do Grupo G, com oito pontos, contra sete do próprio Universitário. O Santa Fe-COL tem quatro, enquanto o Gimnasia La Plata-ARG soma três.