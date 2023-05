Arcabouço fiscal passará por CAE e CCJ no Senado, diz Eduardo Braga

23/05/2023 | 21:21



O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), disse nesta terça-feira, 23, que a nova regra do arcabouço fiscal passará pelas comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e Constituição e Justiça (CCJ) em vez de ser votada direto no Plenário da Casa.

A proposta está em discussão na Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que o assunto será discutido com os líderes.