Petróleo na Foz do Amazonas: Padilha defende que é possível combinar desenvolvimento e proteção

23/05/2023 | 20:41



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, defendeu nesta terça-feira, 23, que é possível combinar desenvolvimento econômico e proteção ambiental ao comentar sobre a exploração de petróleo e gás natural em regiões próximas à Foz do Rio Amazonas. Ele ressaltou que se trata de um tema técnico e que certamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ouvir o resultado da reunião realizada sobre o tema hoje com diversos ministros.

"É possível combinar desenvolvimento econômico com proteção ambiental. Para nós, a questão ambiental é um ativo importante para o desenvolvimento. Acreditamos que é possível o Brasil ser modelo de desenvolvimento econômico, da exploração de riquezas naturais importantes, como petróleo, com proteção ambiental, sempre respeitando a lei, as regras, respeitando o meio ambiente. Vamos ver o resultado dessa reunião. Acho que a discussão continua", disse, citando que é possível explorar com sustentabilidade.

Além do ministro da Casa Civil, Rui Costa, também participaram os ministros Alexandre Silveira, Minas e Energia, Marina Silva, do Meio Ambiente, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho. Após o encontro, a ministro do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o governo irá cumprir a lei e seguir parâmetros técnicos para a análise de solicitações de licenciamento ambiental para novas áreas de exploração de petróleo ou projetos de altíssima complexidade.