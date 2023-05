Raphinha exibe frase de canção de Bob Marley para homenagear Vini Jr. em jogo do Barcelona

23/05/2023 | 20:20



O Barcelona, campeão espanhol antecipado desde o dia 14 de maio, foi derrotado por 3 a 1 pelo Valladolid nesta terça-feira, em jogo da 36ª rodada, e o brasileiro Raphinha não balançou a rede, mas deu um jeito de prestar seu apoio ao compatriota Vinícius Júnior, do Real Madrid, mais uma vez vítima de racismo na Espanha. Ao ser substituído, o atacante barcelonista deixou a rivalidade entre os dois clubes de lado e tirou a camisa culé para mostrar uma mensagem dedicada ao companheiro de seleção.

"Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra", escreveu o jogador na peça de roupa por baixo do uniforme. A frase é parte da canção "War", gravada em 1976 por Bob Marley and The Wailers e inspirada em um discurso feito pelo imperador etíope Haile Selassie I durante uma assembleia geral da ONU, em 1963. O mesmo trecho foi tatuado por Vini Jr, em 2021, em sua coxa direita.

Na parte de trás da camiseta de Raphinha, estava escrito "Tmj Vini", abreviação para "estamos juntos". Mais tarde, o atacante do Real Madrid compartilhou as fotos da homenagem em sua página no Instagram para agradecer o amigo pelo apoio. Antes do jogo, em uma ação promovida pela LaLiga, os jogadores dos dois times entraram em campo segurando uma faixa com a frase: "Racistas, fora do futebol".

Raphinha foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo para dar lugar a Ferran Torres. Neste momento, o Barcelona já perdia por 3 a 0, após gol contra de Christensen e gols de Larin e Plata. O único gol barcelonista só foi marcado aos 36 minutos, pelo polonês Robert Lewandowski.

Vencedor do duelo, o Valladolid, time que Ronaldo como acionista Majoritário e o ex-cruzeirense Paulo Pezzolano como treinador, respira na briga contra o rebaixamento, com 38 pontos, em 17º lugar. O Espanhol teve outros dois jogos nesta terça. O Real Sociedad venceu o Almería por 1 a 0 e o Celta de Vigo empatou em casa, por 1 a 1, com o Girona.