França proíbe voos domésticos de curta duração quando há opção de trem de menos de 2h30

23/05/2023 | 18:57



A França publicou um decreto, nesta terça-feira, 23, que proíbe voos domésticos curta duração quando há uma alternativa de trem com menos de 2h30 de duração. O país é o primeiro a adotar uma medida dessa natureza, que é um esforço para reduzir as emissões de carbono, de acordo com comunicado do Ministério do Transporte francês.

A publicação foi a última etapa que faltava para a determinação entrar em vigor. Com o decreto, foram banidas as rotas aéreas que ligam o aeroporto de Paris-Orly às cidades de Nantes, Bordéus e Lyon.

O ministro de Transporte, Clément Beaune, afirmou que a medida está em total sintonia com a política do governo de incentivar a utilização de meios de transporte que emitam menos gases com efeito estufa.

"Alcançar a neutralidade carbônica significa reforçar fortemente a nossa ação em termos de descarbonização dos transportes, que ainda representam 30% das emissões", disse Beaune. "Enquanto lutamos incansavelmente para descarbonizar nossos estilos de vida, como justificar o uso do avião entre grandes cidades que se beneficiam de conexões de trem regulares, rápidas e eficientes?", questionou.

No Twitter, o presidente francês Emmanuel Macron escreveu que já havia se comprometido com a proibição.