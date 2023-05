Renato Augusto segue como desfalque, mas viaja com o Corinthians para a Argentina

23/05/2023 | 18:21



Ainda se recuperando de uma artroscopia no joelho direito, o meia Renato Augusto continua como desfalque no Corinthians, mas pediu para viajar para Buenos Aires, onde o time enfrenta o Argentino Juniors, e embarcou junto à delegação alvinegra nesta terça-feira. O duelo na Argentina, marcado para as 21h30 desta quarta-feira, é decisivo para os corintianos, que podem se complicar bastante caso saiam de campo derrotados.

No treinamento antes da viagem, o técnico Vanderlei Luxemburgo não contou com a presença de Cássio, com amigdalite. Apesar disso, o goleiro foi relacionado e viajou com o restante do grupo, assim como o lateral-direito Fagner, que realizou apenas um trabalho na parte interna do CT por causa de um leve desconforto na musculatura da coxa direita.

A novidade da lista de relacionados é a presença do meia Ruan Oliveira, recuperado de uma lesão no ligamento cruzado. O jogador de 23 anos chegou ao Corinthians em 2019 para jogar pelo sub-20 e fez apenas quatro jogos pelo profissional, em 2020.

Ele tinha contrato com o clube até junho do ano passado, mas a diretoria foi obrigada a estender o vínculo por um ano, pois a lesão, a mesma que o atleta já havia sofrido anteriormente, foi constatada poucos dias antes do vencimento. Os clubes são forçados por lei a manter o contrato de jogadores que passam por tratamento clínico.

Com apenas três pontos, o Corinthians está na terceira colocação do Grupo E da Libertadores, atrás do Independiente Del Valle, segundo colocado com seis pontos. O líder é o invicto Argentinos Juniors, com sete pontos, adversário dos corintianos nesta quarta. O Liverpool, único time que a equipe paulista conseguiu vencer, é o último da chave, com um ponto.