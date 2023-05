Ivete Sangalo compartilha primeira comemoração de aniversário

23/05/2023 | 18:11



Famosa desde o sucesso da banda Eva, Ivete Sangalo conquista fãs e seguidores em qualquer lugar que passa. Por conta disso, quando a cantora compartilha alguma coisa nas redes sociais, recebe uma chuva de amor de amigos, colegas de profissão e de admiradores.

Com seu aniversário se aproximando, Ivete está cada vez mais próxima dos fãs e usa as redes para compartilhar lindos registros. A artista vai completar 51 anos de idade no próximo sábado, dia 27, mas é claro que as comemorações começaram mais cedo.

Através do Instagram, Veveta compartilhou que ganhou uma festa feita por sua família e amigos em Orlando, nos Estados Unidos. Na legenda, ela escreveu:

Que comecem as comemorações! Ganhei uma surpresa linda hoje pela manhã. Amei meus amores. Obrigada por tanto amor.

Além de ganhar uma linda comemoração, Ivete Sangalo também recebeu algumas mensagens de aniversário nos comentários:

Te amo, disse Ary Fontoura.

Parabéns, diva, comentou Sylvinho Blau Blau.